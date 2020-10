Lazio-Inter, Conte: “Un impegno importante, non dovremo snaturarci”

Antonio Conte è intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta contro la Lazio, in programma domani pomeriggio alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Arriviamo bene nonostante le due partite ravvicinate perché è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la Lazio. Abbiamo tutti i calciatori a disposizione. Bene così. L'anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro di loro all'Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un'ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell'anno scorso".

Senti una squadra più pronta per queste partite? "Per sentirla pronta le partite devi giocarle. Devi testare queste gare impegnative. Sicuramente quella con la Lazio lo è, ma per certi versi ogni gara ha le sue difficoltà. Col Benevento era inquadrare subito la situazione e azzannare la partita per vincerla. Con la Lazio affrontiamo un altro tipo di partita, un'ottima squadra che l'anno scorso ha avuto l'ambizione di provare a vincere lo scudetto contestando la Juventus. Bisognerà fare molta attenzione. Al tempo stesso non dobbiamo snaturarci e dobbiamo proseguire nel nostro percorso".

Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere in questo tipo di partite, ma come ho detto prima stiamo lavorando e vogliamo proseguire in questo nostro percorso".

Dobbiamo aspettarci la stessa partita rispetto all'ultima o l'Inter cambierà considerando l'avversario? "Le grandi squadre hanno bisogno di avere una propria mentalità e fisionomia sempre. L'avversario deve essere studiato e rispettato, ma senza paura. Le grandi squadre nelle partite ad alto indice di difficoltà lo fanno alla stessa maniera delle altre. Fin dal mio arrivo all'Inter abbiamo cercato di intraprendere questo percorso, non snaturandoci contro nessuno. E' giusto andare avanti anche se ci fossero eventualmente delle battute a vuoto, continuando a fare quello per cui stiamo lavorando".

Vidal si è ripreso sta bene. Ha fatto allenamento ed è disponibile".