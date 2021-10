Lazio-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Lazio-Inter sarà l'anticipo delle 18 del sabato di Serie A. InterDipendenza.Net seguirà, come sempre, in diretta le gesta dei ragazzi di Inzaghi.

La sfida, in programma all'Olimpico, ex teatro dell'attuale mister nerazzurro si preannuncia caldissima. Di fronte un avversario, la Lazio di Sarri che alterna grandi prestazioni a scialbi risultati. Un rivale comunque insidioso e ricco di qualità, specie dal centrocampo in su. L'Inter, a caccia del Napoli capolista, non può permettersi passi falsi e punterà all'intera posta in palio. La gara sarà raccontata dalla nostra testata. Con la consueta diretta testuale, vivremo tutte le emozioni del match. Dalle scelte di formazione, ai gol e alle azioni salienti di un match tutto da vivere. Lazio-Inter sarà così sulle nostre pagine, in diretta, a partire dalle ore 18.

Non solo. Già prima del match approfondiremo tutti i temi, e dedicheremo spazio alle interviste pre-gara. Nel post, invece, appuntamento con le attesissime pagelle e le emozioni a caldo dei protagonisti della sfida.

L'Inter si affiderà ad Edin Dzeko (leggi qui il dato che lascia ben sperare), mentre il rebus è legato ai sudamericani (Lautaro, Correa, Vidal e Sanchez) che rientreranno in Italia a pochissime ore dal match dell'Olimpico (per i due cileni, l'arrivo è previsto addirittura il giorno stesso della gara, clicca qui).

D'altro canto, i nerazzurri possono contare su un Barella davvero rinvigorito dalla Nations League. Il terzo posto dell'Italia di Mancini ha portato la firma del centrocampista, autore di uno dei due gol con cui gli azzurri hanno battuto il Belgio nella finalina di consolazione (qui l'approfondimento su Barella).

Ha brillato pure Lautaro in Sudamerica. Dopo giorni d'incertezza, il Toro non solo ha giocato dal primo minuto il match con la sua Albiceleste, ma si è tolto pure lo sfizio di andare in rete (clicca qui per i dettagli).