Lazio Inter, colpo di scena Immobile! Patric per Acerbi

Lazio Inter. Ciro Immobile potrebbe recuperare per il match di sabato 16 ottobre.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico avrebbe dato il proprio consenso per intensificare il carico di lavoro previsto dal programma di allenamento dopo la lesione a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra accusata nel match contro la Lokomotiv Mosca. In questo articolo potrete trovare ulteriori aggiornamenti.

Il centravanti dovrebbe essere dunque al centro del reparto offensivo mentre Patric sostituirà lo squalificato Acerbi in difesa. Cattive notizie per Maurizio Sarri arrivano anche da Mattia Zaccagni. L'ex Verona, dopo aver recuperato dal trauma distrattivo a carico del muscolo Ileopsoas rimediato nella gara pareggiata contro il Cagliari, ne parliamo qui, è stato fermato da un attacco influenzale. Per lui dovrebbe scattare la convocazione ma dal primo minuto ci sarà spazio per Felipe Anderson e Pedro.

Apprensione anche in casa Inter perché arrivano notizie poco incoraggianti dall'Argentina. Un affaticamento muscolare ha fermato infatti Joaquin Correa che ha svolto un lavoro personalizzato. Il calciatore, riporta Sky Sport, non lascerà il ritiro ma sarà costantemente valutato in vista della prossima sfida contro il Perù. L'ex calciatore della Sampdoria ha fatto parte della gara vinta contro l'Uruguay e, nel giorno successivo, non ha svolto la seduta di scarica. Se sarà convocato per la sfida di sabato in programma all'Olimpico non partire dal primo minuto. In questo articolo leggerete altri dettagli. Il tecnico nerazzurro sta valutando anche la possibilità di schierare Hakan Calhanoglu alle spalle di Dzeko.