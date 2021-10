Lazio-Inter: c'è la conferma di Inzaghi. Mancheranno 3 giocatori

Lazio-Inter è già iniziata. L'allenatore dei Campioni d'Italia in conferenza stampa ha confermato tre assenze.

Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Stefano Sensi salteranno la partita di domani tra Lazio e Inter. Ben 3 giocatori indisponibili. Motivazioni diverse, ma comunque stesso risultato: non saranno a disposizione di Inzaghi. Come annunciato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia riportata precedentemente. "Sanchez e Vidal non verranno a Roma con noi perché torneranno alle 3 di notte. Ci saranno utili da martedì".

Per il tecnico dunque, doppia assenza cilena. Sia Sanchez che Vidal questa notte hanno disputato l'ultimo match con la Roja. Nonostante a Milano stiano facendo difficoltà, soprattutto l'attaccante, in Nazionale si trasformano. Il Cile questa notte ha battuto per 3-1 il Venezuela. Due assist per l'ex United e Arsenal, mentre per Vidal una partita perfetta a centrocampo. I due cileni hanno trascinato la loro Nazionale alla seconda vittoria in queste qualificazioni ai mondiali. Adesso salteranno la pesante trasferta di Roma. Continua l'emergenza in attacco per Inzaghi.

Mentre per quanto riguarda Sensi il discorso è diverso. Se i due sudamericani mancheranno a causa dei loro impegni con il Cile, l'ex Sassuolo invece è ancora fermo ai box. L'ultimo infortunio al ginocchio rimediato contro la Sampdoria il 12 settembre scorso lo tormenta ancora. Il centrocampista italiano in questi giorni ha svolto una parte dell'allenamento da solo ed una con la squadra. Sembrava potesse tornare in panchina contro la Lazio, ma così non sarà.

Sensi potrebbe tornare a disposizione completamente martedì in Champions, come detto da Inzaghi in conferenza. Intanto il tecnico prepara la sfida contro la sua ex squadra e pensa a Satriano come possibile carta da giocare a partita in corso.