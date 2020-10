Lazaro: “Possiamo passare il girone, si è visto anche contro l'Inter"

L’ex Inter Valentino Lazaro, trasferitosi in estate al Borussia Moenchengladbach avversario dei nerazzurri nel girone di Champions League, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kicker in cui ha parlato delle aspettative del suo nuovo club nel girone.

L’esterno non è mai riuscito a trovare spazio all’Inter e dopo il prestito al Newcastle nella seconda parte della scorsa stagione ha deciso di ritornare in Bundesliga, campionato in cui è esploso e mostrato tutte le sue qualità. L’austriaco è reduce da un infortunio ed aspetta ancora l'esordio in gara ufficiali con la maglia del Gladbach:

"Non sto pensando al futuro. Non ho ancora giocato una sola partita qui. Mi sono trasferito al 'Gladbach per giocare, per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Il resto lo vedremo. Non vedo l'ora che il tecnico mi scelga. Mi sento bene. Il girone di Champions? Confidiamo nei nostri punti di forza e vogliamo vincere. In Champions League tutto è possibile. Penso che sia noi che lo Shakhtar abbiamo dimostrato di potercela giocare già nella prima giornata. Abbiamo qualità in rosa e lo abbiamo fatto vedere in partite come quella contro l'Inter".