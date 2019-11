Lazaro Inter e quel retroscena sul passaggio in nerazzurro

Dopo i primi mesi difficoltosi in nerazzurro compromessi anche da un fastidioso infortunio alla coscia, Valentino Lazaro sta finalmente trovando la quadra decisiva per ritagliarsi un posto da protagonista. Spesso è stato visto un po' come un oggetto misterioso, ma le ultime prestazioni in campo (specialmente quella contro il Bologna) stanno facendo ricredere in molti.

Oggi Lazaro è senza dubbio più sereno, tanto da confessare al quotidiano tedesco Berliner Zeitung di trovarsi bene con tutto l'ambiente che sin da subito ha cercato di metterlo a proprio agio.

Successivamente, l'esterno austriaco si è soffermato soprattutto su chi ha spinto maggiormente per portarlo a Milano: Antonio Conte. Il tecnico salentino, stando a quanto riferito da Lazaro in persona, con molteplici telefonate ha convinto il giocatore a sposare il progetto interista. Nei prossimi mesi vedremo se l'investimento da oltre 20 milioni porterà al club di Viale della Liberazione i frutti sperati...