Lazaro Inter, a Bologna Conte potrebbe schierarlo per un motivo preciso

E' visto ancora come un oggetto misterioso Valentino Lazaro da quando è arrivato all'Inter. In nerazzurro l'austriaco, complici le lacune difensive e un infortunio, non è ancora riuscito a mettersi in mostra, tanto da far vociferare una sua possibile cessione già a gennaio.

In conferenza stampa però, ieri il tecnico interista Antonio Conte ha spento ogni tipo di polemica dichiarando che la società crede nell'investimento fatto e che l'ex Hertha Berlino avrà sicuramente le sue chances.

Una di queste possibilità infatti, potrebbe averla proprio quest'oggi contro il Bologna. Il tutto, per far rifiatare Antonio Candreva che martedì a Brescia ha giocato per 90 minuti e che deve rifiatare anche in vista del match contro il Borussia Dortmund in programma martedì prossimo.