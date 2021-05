Lazaro: “Ho un contratto lungo con L'Inter. Lo scudetto? E' qualcosa di speciale”

L'esterno di proprietà dell'Inter Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Borussia Monchengladbach, ha rilasciato quest'oggi un'intervista al quotidiano austriaco Kronen Zeitung, spiegando anche i suoi progetti futuri.

Ecco le sue parole: “Purtroppo il Coronavirus ha rinviato tutti i piani. Mi vedo però sulla giusta strada per il futuro. Ho ancora un contratto a lungo termine con gli attuali campioni d'Italia. Questo è qualcosa di speciale per un ragazzino di Graz che voleva solo giocare a calcio, non dovresti dimenticarlo”.