Lazaro: “Ho altri tre anni di contratto e alcuni giocatori se ne andranno”

Futuro incerto per Valentino Lazaro, rispedito all’Inter dopo la stagione in prestito al Borussia M’Gladbach. Il club tedesco, infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto e l’esterno tornerà quindi in nerazzurro in vista della prossima stagione.

L’austriaco, attualmente in ritiro con la propria nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kurier in cui ha parlato del suo futuro : “Ho ancora un contratto di tre anni con i campioni d’Italia, quindi non ho alcun tipo di stress o ansia. Altri giocatori senza contratto non stanno così bene.

“C’è un cambiamento radicale anche all’Inter. Sta arrivando un nuovo allenatore, i giocatori se ne andranno. Farò nuovamente la preparazione lì e poi vediamo se stavolta mi adatto meglio o se farò qualcosa di diverso".