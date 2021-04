Lavezzi: “Sono stato vicino all'Inter ma poi decisi di andare in Cina”

L'ex attaccante argentino Ezequiel Lavezzi ha rilasciato un'intervista andata quest'oggi in onda su SkySport. El Pocho ha raccontato il suo amore per il Napoli e ha svelato che è stato vicino all'Inter.

Ecco le sue parole: “A Napoli sono stato benissimo. Sono stato io a dire di no sia alla Juventus che all'Inter. I nerazzurri mi cercarono anche quando ero già andato via dal Napoli. Decisi di andare in Cina anche per non tradire il popolo partenopeo. Ma devo ammettere che mi cercarono anche prima. Ho sempre detto di no alle italiane”. A riportarlo AreaNapoli.it