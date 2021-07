Lautaro: “Vissuto momenti incredibili. Ho un sogno per il mio futuro”

Lautaro Martinez è già al lavoro per la prossima stagione. è ancora in vacanza dopo la vittoria della Copa America e nei prossimi giorni tornerà a Milano per unirsi al resto della squadra. Io centravanti nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa nella sede del Lieners, club in cui ha mosso i primi passi da calciatore. Ecco un estratto delle sue parole riportate da Olè:

"Quest'anno ho vissuto momenti incredibili, sensazioni che non avevo mai provato. Era quello che sognavo dabambino: sono molto soddisfatto della carriera che sto facendo, voglio continuare su questa strada, imparando da ogni compagno e da ogni allenatore. Quello che sono oggi lo devo a loro. Tutto quello che faccio all'Inter mi aiuta poi a stare in Nazionale".

"Fisicamente sono cambiato molto, ho lavorato con un nutrizionista e ho raggiunto un livello molto alto. Sono padre e questo mi ha aiutato a maturare e a diventare più tranquillo in campo. Un errore che commettevo spesso era ricevere molti cartellini gialli per proteste: oggi, grazie all'aiuto degli psicologi, protesto meno".

“Da quando ho iniziato a giocare a calcio, seguendo le orme di mio padre, che è stato un esempio per me e i miei fratelli, mi sono sempre posto obiettivi a breve termine. Vado passo dopo passo, giorno dopo giorno cercando di migliorarmi. So che superarmi, dare il 100%, è l'unico modo in cui un calciatore può crescere nella vita. Adesso stanno arrivando le qualificazioni, un nuovo campionato da affrontare e speriamo di essere al prossimo Mondiale. Il mio sogno è ritirarmi a Liniers. Dico a mia moglie che andremo a vivere a Bahia Blanca. Cercherò di convincerla. Tornare a Liniers, tornare al Racing sarebbe un sogno che spero di poter soddisfare. Ma nel calcio non si può promettere nulla".