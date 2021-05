Lautaro: "Vicino al Barcellona, ma sono rimasto e ho vinto"

Autore di una stagione fantastica, l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di ESPN Argentina, dando una rivelazione sul mercato.

Ecco le sue parole: “Fin da bambino sognavo di diventare un campione. Penso di aver fatto bene a restare. Sognavo di avere una famiglia, di vincere titoli ed oggi ho entrambe le cose. Barcellona? Avevo parlato anche con Messi, sono stato davvero vicino al Barcellona. I blaugrana avevano problemi economici in quel momento ed io scelsi di rimanere in nerazzurro. Una scelta che si è rivelata giusta visto che abbiamo vinto lo scudetto”.

Lautaro ha aggiunto: “Real Madrid? Solari era al Real Madrid Castilla ed è venuto a cercarmi. Ero appena arrivato al Racing e non sentivo fosse la cosa giusta da fare. La seconda volta non giocavo così tanto nel Racing, sono venuti a cercarmi e mi hanno offerto di firmare un contratto, ma non mi sentivo pronto. Racing? Un giorno sogno di tornare perché la tifoseria è appassionata, 'pazza', simile a quella dell'Inter. Milito? L'ho ammirato tanto quando giocavamo insieme: il controllo palla, la cura nel tiro in porta... Ho imparato moltissimo".