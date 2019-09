Lautaro show in nazionale, l'agente sogna: in coppia con il fuoriclasse

E' stato il giorno di Lautaro Martinez. Prima tripletta in nazionale e prestazione da dieci per l'attaccante nerazzurro. Tre reti al Messico e un rigore procurato, 9 reti con la maglia dell'albiceleste in 13 presenze.

Una prestazione che ha fatto il giro del mondo, con l'agente del centravanti dell'Argentina che ha rilasciato alcune dichiarazioni a TyCSports. Durante l'intervista rilasciata, Alberto Yaqué ha parlato di un sogno: "Sarebbe bello vedere Lautaro Martinez con Messi a Barcellona".

Yaqué ha commentato la prestazione di Lautaro: "E' stato molto bello vederlo giocare in questa maniera, rilassato e felice. Lo vedo sereno quando gioca in nazionale, dai tempi delle giovanili". Lautaro ha una grande qualità: "E' molto umile". Infine, l'esclusione dal mondiale russo: "E' stato duro, ma era preparato per questo".