Lautaro show con l'Argentina! Inzaghi lo aspetta per continuare la magia

Simone Inzaghi ha già avuto contatti con tutti i giocatori della sua Inter. Lo ha svelato nella conferenza stampa di presentazione e si è soffermato in particolare su quelli avuti coi giocatori ancora impegnati in nazionale: “Barella, Bastoni e Lautaro Martinez? Già sono giocatori vincenti, hanno vinto lo scudetto.

In una rosa più vincenti hai e meglio è. Chiaro che a livello internazionale sono contento. Ho sentito Lautaro ed è carico, posso dire che ha voglia di giocarsi la finale col Brasile, auguro a lui di vincerla e ai nostri Barella e Bastoni di vincere l’Europeo”.

Proprio Lautaro Martinez è stato al centro di numerose voci di mercato, con El Toro in odore di Barcellona da circa un anno e una volontà mai del tutto nascosta di voler prima o poi cambiare aria. Nonostante l'addio del mentore Conte, tuttavia, non sembra davvero questa la stagione dei saluti a Milano. Come confermato da Inzaghi, Lautaro è pronto a restare, più carico di prima.

Le prestazioni in Copa America (due gol pesantissimi nei quarti e nelle semifinali) hanno trascinato la sua Argentina nel grande Classico del Nuovo Continente, verso la finale contro gli eterni rivali del Brasile. Inzaghi lo osserva da oltre oceano, e non vede l'ora di goderselo a Milano. Lautaro vuole continuare lo show iniziato ormai due anni fa in tandem con il suo amico Romelu.

"The show must go on", cantavano i Queen. Ritornello che, nelle orecchie del Toro, risuona incessante. Lautaro-Inter, avanti insieme a suon di magie.