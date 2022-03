Lautaro, periodo da "Toro Seduto": il confronto con la scorsa stagione

Lautaro Martinez, momento difficile.

L'Inter e il suo numero 10, stanno attraversando un momento difficile. L'attaccante argentino non segna un gol dalla partita di Supercoppa contro la Juventus dello scorso 12 gennaio (gol segnato su rigore). In campionato, e su azione, non segna dal 17 dicembre proprio contro la Salernitana che sarà il prossimo avversario dei nerazzurri.

Lautaro non è solo in difficoltà a livello realizzativo. La Gazzetta.it ha confrontato i dati della stagione in corso con i dati della scorsa stagione:

nella stagione 2020/2021 Lautaro ha segnato 19 gol, fornendo 11 assist in 48 partite. In questa stagione ha segnato 12 gol e ha effettuato 2 assist in 35 partite. Nella passata stagione, dopo 27 giornate, il suo bottino era di 14 gol e 8 assist, mentre quest'anno è fermo ad 11 gol e 2 assist. Anche il suo minutaggio è calato nel corso della stagione: nel 2020/2021 con Antonio Conte ha giocato 3255 minuti in totale, 2576 solo in campionato, mentre con Simone Inzaghi ha giocato 2247 minuti totali, 1487 in campionato. Quest'anno il suo digiuno realizzativo sta durando da 12 partite (8 di campionato, 1 in Champions League e 3 di Coppa Italia), mentre l'anno scorso il suo digiuno più lungo è stato di sole 8 gare tra campionato e Champions League. Il suo unico gol del 2022 è stato in Supercoppa contro la Juventus, mentre in Serie A ancora non ha segnato.

Il 4 marzo a San Siro arriva la Salernitana e Lautaro spera di sbloccarsi contro la squadra a cui ha segnato il suo ultimo gol in campionato