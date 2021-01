Lautaro:" Partita difficile, ma dobbiamo guardare avanti"

Anche Lautaro Martinez, autore oggi di un'ottima prova, tolto dal campo in maniera inspiegabile da Antonio Conte, è rimasto molto deluso dal pareggio, sul finale di gara, raggiunto da parte della Roma.

Anche l'argentino, come tanti suoi compagni di squadra, ha mostrato via social tutto il suo rammarico per la mancata vittoria:"Partita difficile. Guardiamo avanti", ha detto il numero 10 nerazzurro.

Lautaro, oggi, è stato autore di un'ottima prova, contro una difesa ben strutturata fisicamente, incidendo molto sui gol dell'Inter e sulle occasioni avute.