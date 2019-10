Lautaro, parole da vero leader dopo i tre punti conquistati contro il BVB

Da ormai un mese a questa parte Lautaro Martinez non fa altro che rivelarsi come il migliore in campo dei suoi. Questa sera infatti, a parte il rigore fallito, l'argentino si è sacrificato parecchio tornando ad inserire il proprio nome tra i marcatori del match. Dopo la vittoria contro il Borussia, El Toro ha suonato la carica dichiarando:

"Non meritavamo di perdere con il Barcellona, questa sera dovevamo vincere. Ci siamo rimessi in carreggiata e ora dobbiamo tornare a pensare al campionato perché c’è subito il Parma, sabato.

Tutti i giorni lavoriamo per migliorare, a livello fisico serve fare un grande lavoro per il mister ma lo stiamo facendo. La fiducia è fondamentale per le buone prestazioni, anche chi entra dalla panchina sa cosa deve fare e lo fa bene".