Lautaro:" Oggi dobbiamo fare un passo in più. Ronaldo importante per loro"

Ai microfoni di Inter Tv, ha parlato Lautaro Martinez, oggi tra i protagonisti attesi nel big match di campionato di San Siro tra Inter e Juventus, decisiva per i nerazzurri sia per tastare il livello di crescita, che per continuare a inseguire il sogno scudetto.

Ecco le parole dell'argentino:" E' una partita importante per noi, per loro e per il campionato. Abbiamo lavorato, recuperato, abbiamo giocato 120 minuti contro la Fiorentina. Quella fatica, oggi, la dobbiamo trasformare in cattiveria e forza per portare i tre punti a casa. Noi siamo una squadra solida che ha lavorato tanto per crescere e oggi dobbiamo dimostrarlo, dobbiamo fare un altro passo".

Lautaro ha, poi, continuato:" Ronaldo? E' importante per loro. Dobbiamo essere cattivi in fase difensiva e cercare di fargli male".