Lautaro o Correa, chi gioca? Ballottaggio albiceleste in vista di Lazio-Inter

Lautaro e Correa, un solo posto per due. Il tecnico nerazzurro deve ancora scegliere chi schierare nel match di domani.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha annunciato un grosso dubbio di formazione: il Toro o il Tucu dall'inizio? "Dovrò valutare le condizioni di Lautaro e Correa. Il primo ha giocato più di 80 minuti". Queste le parole del tecnico in conferenza, alla vigilia di un Lazio-Inter importante. Il mister nerazzurro valuterà le condizioni di entrambi gli argentini, decisivi nel match tra Argentina e Perù.

I due attaccanti dell'Inter questa notte hanno disputato la partita di qualficiazioni ai mondiali con l'Argentina. Match vinto dalla Selecciòn albiceleste per 1-0. Rete di Lautaro Martinez, autore di una grande gara. 80 minuti intensi e con un gol dei suoi a portare in alto la Nazionale di Messi e compagni in vista delle qualificazioni ai Mondiali. Ottimi segnali anche dal Tucu. Entrato a circa 5 minuti dal 90esimo proprio al post del compagno di club, Correa ha disputato una buona parte di gara. L'ex Lazio dopo i recenti problemi fisici che lo avevano tenuto fermo ai box e tormentato negli ultimi tempi, è tornato in campo. L'ultimo acquisto nerazzurro non ha inciso sul risultato della partita, come Lautaro, ma ha messo minuti nelle gambe. Adesso Inzaghi è consapevole di poter contare anche su di lui.

Ecco perchè l'ex allenatore della Lazio si porterà dietro questo ballottaggio fino all'ultimo. Dentro Lautaro, sempre decisivo ma stanco dalla Nazionale o meglio dare una chance al grande ex di turno? Il tecnico interista non ha ancora deciso. Intanto, dovrà fare a meno di tre calciatori per la trasferta di Roma.