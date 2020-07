Lautaro Neymar, sono passati 60 giorni. E Messi ha il suo preferito

Lautaro Martinez e Neymar sono nomi caldi per la prossima sessione di mercato. Una storia, se così vogliamo chiamarla, iniziata il 15 maggio scorso, con le prime notizie che la redazione di interdipendenza.net vi ha raccontato in esclusiva. E stasera entriamo nei particolari, grazie al nostro amico e corrispondente per il calciomercato spagnolo Adriano Caorsi.

"Vi racconto di Lautaro 60 giorni or sono un dirigente del Barcellona si confido' con me: vogliamo Neymar e lui vuole il Barca. Messi ha espresso parere favorevole scherzandoci su: con Ney prenderei meno botte e avrei più spazio. Il PSG gongola perché si toglierebbe una bella fetta di monte ingaggi e premi e diciamolo anche di menate. Due aerei privati. Due piani di un hotel in centro dedicato all'entourage del calciatore e altri benefici...Nel consiglio direttivo del Barcellona è stata studiata una strategia che sta andando in scena in questi giorni: nessun rinnovo per Neymar e trattativa più semplice. Così sta andando. Lautaro, Ottimo calciatore che sta bene con i nerazzurri, piace al Barcellona ma non c'è una offerta ufficiale. L'Inter non ha problemi : 120 milioni e il calciatore può partire. Ci mancherebbe. Marotta vecchia volpe aspetta sornione con due colpi in canna...Restate collegati".