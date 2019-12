Lautaro Martinez tranquillizza i tifosi dell'Inter: "Sono felice"

Lautaro Martinez è l'uomo in più di questa Inter. Con la continuità che Antonio Conte ha offerto all'argentino, le sue prestazioni sono sempre state superiori alla media.

Grazie al suo rendimento in campo ed alla sponsorizzazione di Leo Messi, il Toro è diventato un obiettivo per l'attacco del Barcellono, come possibile sositiuto di Luis Suarez.

Il contratto di Lautaro prevede una clausola da 111 milioni di euro, che potrebbe essere tranquillamente pagata dal club spagnolo. L'Inter vorrebbe rinnovare il contratto dell'ex Racing, cercando di toglierla oppure alzandola.

All'indomani della sfida contro il Barcellona, il numero 10 nerazzurro ha pubblicato un post su Instagram:

"Le sconfitte sono difficili, ma devi alzare la testa e continuare a lavorare di più. Sono molto felice di far parte di questo gruppo".