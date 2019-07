Lautaro Martinez titolare. El Toro sa come far male al Brasile

Lautaro Martinez è una delle rivelazioni di questa Copa America. L'attaccante dell'Inter ha guidato l'Argentina in semifinale, dove affronterà l'eterno rivale, il Brasile.

Lionel Scaloni ha un'arma in più, oltre a Messi: El Toro, che ha già deciso una sfida contro i verdeoro. Nel 2017, durante il Sub 20, poi vinto dall'albiceleste, il centravanti nerazzurro andò a segno nel 2 a 2 valido per i quarti di finale. In quella nazionale giocò anche Richarlison, oggi out per gli orecchioni.

Olé scrive: "Lautaro è stto il marcatore del Sub 20 con 5 reti, puoi ripeterti anche stasera?"