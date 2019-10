Lautaro Martinez si esprime ai canali ufficiali del club: le dichiarazioni

Lautaro Martinez è intervenuto nel post-partita di Barcellona-Inter. Il centravanti argentino dice la sua sulla gara e sulla Champions, con la testa però focalizzata al prossimo incontro.



Ecco le sue dichiarazioni a Inter Tv:



"Sì, il mister ha ragione. La squadra ha fatto un'ottima partita e per dettagli non siamo riusciti a vincere. Ora pensiamo alla Juventus, andiamo via tristi perchè meritavamo di vincere. In Champions dobbiamo stare attenti ai dettagli, giocatori così non perdonano. Anche l'arbitro ha fatto la sua parte ma noi dobbiamo stare più attenti".