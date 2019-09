Lautaro Martinez show, tripletta al Messico. Il video dei gol

Lautaro Martinez ha disputato una partita da vero e proprio protagonista contro il Messico. La sua Argentina ha battuto la squadra centro americana per 4 a 0, ed il numero 22 è stato presente in tutte le reti, segnandone 3 e procurandosi un calcio di rigore per fallo di mano.

Una prova di grande maturità per il giovane attaccante dell'Inter, che con ogni probabilità non giocherà titolare contro l'Udinese, partirà dal primo minuto Sanchez, ma sarà di vitale importanza il suo apporto dalla panchina.

El Diez dell'Inter, al termine della partita, ha poi dichiarato: "Sono davvero molto emozionato perché non succede tutti i giorni di vestire questa maglia e segnare tre gol. Ripensi a tutti i sacrifici fatti per arrivare fino a qui e allora dedico la tripletta alla mia famiglia".

Lautaro Martinez vs. Mexico



Argentina's perennial superstar was playing at his best again. Such a lethal striker. Give him his chances and he'll deliver - happy to have him as Argentina's striker for the present and future. pic.twitter.com/XmwNRqdn6O