Lautaro Martinez, non solo leader. Ora unico riferimento per un motivo

Lautaro Martinez si è ritrovato improvvisamente ad essere leder dell'attacco nerazzurro. La posizione fino a ieri era condivisa con Lukaku, con il belga che faceva pendere leggermente l'ago verso la sua posizione. Ma ora la punta argentina, fresca di vittoria della Coppa America, si ritrova a dover essere il punto di riferimento della squadra nerazzurra dopo la partenza del gigante con la maglia numero 9, che ha scelto di tornare a Londra. Ora Inzaghi, nelle direttive di mercato che sta dando alla dirigenza, ha fatto capire che sarà proprio Lautaro la prima punta.

E già da ieri sera, sia da quanto visto in campo che da quello che ha scritto sui suoi profili social, Lautaro ha fatto capire di scalpitare e di essere pronto a prendersi sulle spalle squadra e compagni. Insomma, ha risposto presente al nuovo ruolo da leader che lo sta chiamando. Ma più che leader verrebbe da dire che il Toro è in questo momento davvero l'unica certezza. Le mosse di mercato infatti ad oggi raccontano di una trattativa avanzata per Edin Dzeko, e poi di una corsa a due tra Zapata e Correa per il posto di quarto attaccante.

Insomma, a parte Lautaro, che sarà l'unico titolare fisso, le altre punte si giocheranno il posto rimanente. Una situazione completamente differente rispetto a quando le scelte erano obbligate, sia per questioni tecniche che per questione di lunghezza del reparto. Ora, come detto, Lautaro Martienz rappresenta l'unica risorsa sicura, l'unico inamovibile in uno scacchiere totalmente rivoluzionato (nel giro di pochissimi giorni).