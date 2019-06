Lautaro Martinez, l'elogio del CT dell'Argentina Scaloni fa sorridere l'Inter

Bella prestazione per la Selecciòn allenata da Lionel Scaloni ieri sera in occasione del match contro il Nicaragua. L'albiceleste, ieri sera ha disputato una prestazione che ha letteralmente fatto strizzare gli occhi a tutto il popolo argentino.

Tra gli esponenti di spicco della partita di ieri sera, figura anche Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter infatti, è stato protagonista di una doppietta che è stata premiata dal tecnico dell'Argentina con queste dichiarazioni:

“Abbiamo un’idea chiara di gioco, tutti lo sanno, chi subentra, che resta fuori e i titolari. Tutti i giocatori presenti in lista hanno la considerazione di poter essere titolari. Non abbiamo dubbi che possano giocare. Sono felice per Lautaro, puntiamo molto su di lui“.