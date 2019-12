Lautaro Martinez Inter, Valverde rispedisce al mittente le voci di mercato

Inter Barcellona non è solo in Champions: le due squadre si intrecciano anche sul calciomercato, con esuberi e top player recentemente accostati alle due formazioni del momento.



Il conto alla rovescia per il big match di stasera è già iniziato, con il tecnico del Barça Ernesto Valverde che ne approfitta per fare chiarezza su un obiettivo di mercato: Lautaro Martinez.



L'allenatore rispedisce al mittente le voci di mercato, che vedono il centravanti albiceleste vicino al club capitanato da Bartomeu. Nel frattempo i rumours si infittiscono, con l'attaccante nerazzurro che continua ad essere nei radar blaugrana. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport.