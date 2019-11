Lautaro Martinez Inter - Novità sulle condizioni dell'attaccante

Secondo quanto riferito dal "Sport Mediaset" Lautaro Martinez sarebbe stato sottoposto ad ulteriori accertamenti dopo la botta alla testa subita nell'ultimo match di campionato contro il Verona.



L'attaccante per motivi precauzionali non scenderà in campo nella prossima sfida dell'Argentina. Il colpo sarebbe stato più grave del previsto, con il centravanti nerazzurro che sarebbe stato sottoposto a una risonanza magnetica nel ritiro dell'Albiceleste a Marbella dopo i primi esami condotti dall'Inter.



"El Toro" ha superato nausea e giramenti di testa e seguirà un programma differenziato. Scaloni dovrà fare a meno dell'attaccante contro il Brasile, con i prossimi giorni decisivi per le condizioni del giocatore nerazzurro.