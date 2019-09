Lautaro Martinez: con Conte è cambiato tutto, grande feeling con Lukaku

Nel post partita di Cagliari Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV. Il Toro ha ricordato che il suo primo gol l'anno scorso fu proprio contro i sardi a San Siro e che l'importante è la vittoria della squadra più che il successo personale.

" Cosa mi chiede di diverso Conte rispetto a Spalletti? Uno stile di gioco completamente differente: con la doppia punta in campo c’è più confidenza, si può alzare la squadra e c’è più possibilità di segnare. C’è più feeling tra i due attaccanti per continuare a proseguire questo percorso. Per il momento c’è grande feeling con Lukaku.

Perché la squadra giochi meglio bisogna conoscersi, i movimenti possono migliorare. Partita dopo partita non può che essere migliore. Sorteggi CL? Sono partite difficili, anche oggi vincere qui non è stato facile. Quello che possiamo fare è allenarci per portare a casa vittorie importanti.”