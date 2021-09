Lautaro Martinez al centro dell'Inter: ecco il nuovo ruolo pensato da Inzaghi

La movimentata estate di calciomercato interista ha visto, nel reparto avanzato, la partenza di un giocatore come Romelu Lukaku, andato al Chelsea per 115 milioni di euro, e l’arrivo di due punte, ovvero Correa e Dzeko, che affiancheranno Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro. Ed è proprio il Toro, vicino al rinnovo di contratto con l’Inter, l’uomo a cui aggrapparsi per cercare i gol persi sul mercato.

Sì, perché secondo quanto riportato in un articolo su Repubblica da parte del giornalista, Franco Vanni, il numero 10 nerazzurro è pronto a sostituire il suo ex compagno di reparto belga nel ruolo di prima punta. Nelle ultime due stagioni con Conte, è stato Lautaro Martinez a ruotare intorno a Lukaku, vero e proprio bomber. Con Inzaghi, saranno gli altri a fare lo stesso con l’argentino.

Quello che ci si chiede è se tutto questo costituisca o meno un esperimento. La risposta è sicuramente negativa, perché in queste prime due giornate, la prima punta dell’Inter è sempre stata, di fatto, Lautaro Martinez, con Dzeko ad aprire spazi. Anche nell’argentina, Lautaro, svolge il ruolo di prima punta con Leo Messi accanto a lui e, anche andando a ritroso, nel suo primo anno in nerazzurro, Lautaro Martinez era il vice-Icardi nel ruolo centravanti.

Un ruolo che sembra calzare per il Toro, che quest’anno sarà il vero fulcro del reparto avanzato interista. Da lui i tifosi ed Inzaghi si aspettano tanti gol, per far dimenticare quelli segnati da Lukaku, ma soprattutto, per rendere l’Inter una squadra che possa ambire al secondo scudetto consecutivo.