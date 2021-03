Lautaro Martinez a InterTV: "Vittoria di cuore e carattere. Sono felice per tifosi"

Lautaro Martinez ha commentato, ai microfoni di InterTV, la vittoria dei nerazzurri in casa del Torino, arrivata grazia a un colpo di testa da vero top-player del numero 10 nerazzurro. Ecco un estratto dell'intervista:

"Sapevamo che sarebbe stata dura, il Torino ha tanto bisogno di punti. Noi siamo venuti qui cercando con forza la vittoria, e abbiamo lottato fino alla fine per ottenerla. Abbiamo giocato con cuore e carattere: sono felice per i miei compagni e per i tifosi che ci seguono da casa. Vogliamo continuare a stare sopra tutti e questa vittoria è importantissima".

Parlando di gol, il Toro argentino quest'oggi ha eguagliato il numero di reti messe a segno in tutto lo scorso campionato (14). Numeri importanti, ma le priorità di Lautaro sono altre: " Sono felice di quello che sto facendo e di quello che sta facendo l'Inter. Il mio gol di oggi è importante, ma la cosa che conta di più è la vittoria della squadra. Vogliamo continuare così".