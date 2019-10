Lautaro-Lukaku devastanti: 3-1 a fine primo tempo. Due reti annullate

L'Inter è avanti 3-1 al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo al termine del primo tempo. Match sbloccato dai nerazzurri al 2° con il destro di Lautaro che non lascia scampo a Consigli. Lo stesso attaccante argentino fallisce il raddoppio calciando fuori a tu per tu con il portiere emiliano.

Sassuolo che trova il pari con il destro di Berardi al 16°. La squadra di Conte trova nuovamente il vantaggio, ma la rete di Lautaro è annullata per il fallo di Lukaku su Peluso. Gol annullato anche al Sassuolo per il fuorigioco di Caputo.

Al 38°, ecco il vantaggio dei nerazzurri, De Vrij serve in area di rigore Lukaku, difesa del pallone e destro vincente. Al 45° calcio di rigore per l'Inter, ancora Lautaro protagonista, l'attaccante viene atterrato in area di rigore. Dal dischetto Lukaku non sbaglia, spiazzando Consigli. Si va al riposo sul 3-1 in favore dell'Inter.