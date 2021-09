Lautaro: le cifre dell'accordo. E spunta la promessa di Marotta!

Lautaro Martinez ha deciso di legarsi all'Inter fino al 2025.

Manca ormai solo l'ufficialità di un accordo che è stato confermato anche ieri sera (martedì 7 settembre, ndr) dalle parole dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Il suo intervento, ai microfoni di Sky Sport, potete leggerlo qui. Comunque. L'attaccante argentino, come svelato dalla redazione di Calciomercato.com, diventerà l'uomo immagine della squadra e sarà anche fra i calciatori più pagati della rosa con i 6 milioni di euro che andrà a percepire da qui alle prossime stagioni. Inoltre i dirigenti nerazzurri hanno dunque avuto la meglio sugli agenti del calciatore sulla questione della clausola rescissoria.

Motivo?

L'accordo che è stato rinegoziato prevedeva che, a fronte di un'offerta da 111 milioni di euro proveniente dall'estero Lautaro Martinez sarebbe potuto partire senza la necessità di trattare con l'Inter. Ora tale clausola è stata eliminata. I procuratori del giocatore tuttavia hanno strappato all'amministratore delegato dell'Inter, Marotta, la promessa che, in caso di un'offerta importante per il loro assistito, la società la esaminerà. In estate si era fatto avanti il Tottenham, mettendo sul piatto 70 milioni di euro. L'Inter tuttavia, che aveva appena ceduto Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, aveva rispedito la proposta al mittente non volendosi privare di un'altra colonna portante della rosa che aveva da poco conquistato lo scudetto.