Lautaro: “L'obiettivo è far rimanere l'Inter più in alto possibile”

A poche ore dal fischio d’inizio del match Inter-Genoa, primo impegno nerazzurro, Lautaro Martinez ha pubblicato un messaggio sui propri canali social accompagnato da una foto che lo ritrae con la coppa dello scudetto, in cui ha suonato la carica per la prossima stagione. Ecco di seguito riportato il suo messaggio:

“L’anno scorso prima d’ iniziare il campionato sognavamo di finire così, alzando la coppa. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto. Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile".

L’argentino, attualmente ai box per un lieve infortunio, non sarà a disposizione per il match di oggi anche a causa di una squalifica e spera di tornare regolarmente a disposizione per il match contro il Verona del prossimo 27 agosto. Il numero 10 nerazzurro è ormai diventato il nuovo leader dell’attacco dell’Inter ed è in trattative per il rinnovo del contratto con un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Le parti sarebbero molto vicine all’intesa definitiva che potrebbe arrivare entro le prossime settimane.