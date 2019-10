Lautaro, l'argentino rivela come Conte interagisce con la squadra

E' arrivato solo da qualche mese e il regime di Antonio Conte sembra aver già conquistato il mondo nerazzurro. L'autorevolezza del tecnico salentino, che spesso è stato descritto dai giocatori che sono stati allenati da lui come un vero e proprio sergente, ha preso il sopravvento. A sottolineare questo fattore questa volta ci ha pensato Lautaro Martinez, che direttamente dal ritiro con l'Argentina ai microfoni di ESPN ha dichiarato:

"L’allenatore fa un lavoro totale, si occupa di tutti i dettagli, dall’aspetto fisico all’alimentazione. Stiamo crescendo, migliorando di partita in partita. Ci chiede molto, ma in questo modo alza il livello dei calciatori ed è molto chiaro in quello che ci chiede".

Insomma, con Conte non si scherza. L'ex CT della Nazionale inoltre ha sempre detto che ogni calciatore della rosa per lui equivale a qualsiasi altro giocatore. Pertanto, guai a sgarrare con lui...