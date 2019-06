Lautaro, l'argentino manda un messaggio "tattico" a Conte: le parole

Per mesi non si è fatto altro che parlare di un possibile impiego al fianco di Mauro Icardi. L'allora tecnico interista Luciano Spalletti però, sottolineò più volte che la sua Inter sarebbe scesa in campo con una sola punta.

Lautaro Martinez dal canto suo ha più volte detto che non avrebbe avuto alcun tipo di problema a condividere il reparto avanzato con un altro d'attaccante. Tesi ribadita anche ai microfoni di Olé. Queste le parole del classe '97:

"Come ho detto dopo la partita con il Paraguay, se hai un altro attaccante hai più “compagnia”, puoi attaccare con più persone l’area rivale e questo è importante. Ma chiaramente, sono decisioni del coach".