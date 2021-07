Lautaro, l’agente: “All’Inter situazione particolare. Il mercato è molto lungo”

In casa nerazzurra continua a tenere banco anche il futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti nerazzurro, attualmente impegnato con la nazionale argentina in Copa America, sarebbe considerato incedibile dall’Inter e anche lo stesso giocatore non sembrerebbe intenzionato ad andare via ma bisognerà necessariamente risolvere la sua situazione contrattuale.

Il classe ‘97 guadagna attualmente 2,5 milioni di euro a stagione ed ha un contratto fino al 2023 ma sarebbe da tempo in contatto con la dirigenza per un ulteriore prolungamento del contratto con un sostanziale aumento dell’ingaggio. Le trattative tra la dirigenza e il suo entourage sarebbero al momento in stand-by e dovrebbero ripartire nelle prossime settimane. Sull’argomento è intervenuto Alejandro Camano, agente del giocatore, ai microfoni di calciomercato.it, ecco di seguito riportate le sue parole:

"Rinnovo? Sappiamo che Lautaro è molto importante per l’Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto. Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via. Quindi, adesso, con tranquillità, dopo che passa questa situazione particolare per l’Inter, parleremo. Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con l’Inter. Lautaro è parte della nuova generazione di centravanti che prenderà il posto della vecchia generazione”.