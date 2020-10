Lautaro, l’agente: “Adesso sta bene all’Inter. Irrispettoso parlare del Barça”

Lautaro Martinez è sempre il nome in cima alla lista del Barcellona per raccogliere la pesante eredità lasciata da Luis Suarez. I blaugrana nel corso della scorsa estate avrebbero fatto diversi tentativi per acquistarlo, ma l’affare non si è concretizzato a causa delle alte richieste economiche e dalla volontà dei nerazzurri di non cederlo.

L’Inter adesso avrebbe intenzione di blindarlo ed entro le prossime settimane dovrebbe essere avviata la trattativa per il rinnovo. Il club meneghino sarebbe pronto ad offrirgli uno stipendio da top player e un ulteriore prolungamenti del contratto fino al 2025. Sull’argomento è intervenuto Rolando Zarate, membro dell’entourage dell’argentino a TT Sports su RadioTrendTopic, ecco di seguito riportate le sue parole:

“Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro è un giocatore di proprietà dell'Inter. Sarebbe irrispettoso per il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene con i nerazzurri"