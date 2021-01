Lautaro Inter, tutto fatto per il rinnovo ma spunta una clausola a sorpresa

L’Inter sarebbe al lavoro da diversi mesi per blindare Lautaro Martinez e dopo una lunga trattativa sarebbe finalmente riuscita a trovare l’intesa definitiva. Ieri è andato in scena nella sede nerazzurro l’incontro decisivo con il suo entourage, in cui le parti avrebbero trovato un principio d’intesa per il rinnovo del contratto dell’argentino fino al 2024.

I nerazzurri avrebbero messo sul piatto un sostanziale aumento dell’ingaggio. Il classe ‘97 guadagnerà una cifra da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del giocatore per definire gli ultimi dettagli.

Le parti avrebbero trovato anche l’accordo sulla clausola rescissoria, che resterà sempre la stessa da 111 milioni, ma all’interno del nuovo contratto ci sarà anche una clausola anti Juventus da 150 milioni di euro. Il futuro di Lautaro Martinez sarà ancora in nerazzurro, l'ufficialità del rinnovo dovrebbe arrivare entro le prossime settimane.