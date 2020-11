Lautaro Inter, richiesta monstre per l’ingaggio: anche il City alla finestra

In casa nerazzurra continua a tenere banco la situazione contrattuale di Lautaro Martinez. I nerazzurri vorrebbero blindarlo per scongiurare eventuali offerte e avrebbero già avviato i contatti con il suo entourage. Al momento ci sarebbe ancora distanza tra le parti ed entro le prossime settimane è previsto un nuovo incontro per provare a raggiungere un’intesa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l’attaccante avrebbe richiesto alla dirigenza nerazzurra un sostanziale aumento dell’ingaggio e di diventare uno dei giocatori più pagato della rosa. Il Toro percepisce attualmente circa 1,5 milioni di euro netti a stagione e ne vorrebbe almeno 8 per firmare il rinnovo con l’Inter.

Il club nerazzurro, per il momento, non sarebbe disposto ad accontentarlo e gli avrebbe proposto il raddoppio del suo stipendio. Oltre al Barcellona, anche il Manchester City sarebbe pronto a inserirsi nella trattativa. Guardiola avrebbe individuato in Lautaro l’erede ideale di Aguero, che sembrerebbe destinato a lasciare i Citizenns a fine stagione.