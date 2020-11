Lautaro Inter, Marca lo esalta: “È un top player, magari venisse in Spagna”

Lautaro Martinez è stato senza dubbio una delle poche note positive nerazzurre nella sconfitta di ieri sera contro il Real Madrid. L’argentino, dopo alcune partite al di sotto delle aspettative, è tornato sui suoi livelli disputando un’ottima partita in cui ha anche realizzato un gol e un assist.

Anche il quotidiano spagnolo Marca ha esaltato la prestazione dell’ex Racing ritenendolo già un top player e lo ha dimostrato anche nel match di ieri contro il Real: “Lautaro ha fatto il suo ruolo e anche quello di Lukaku, ha tenuto nel corpo a corpo, ha segnato il primo gol e fornito un assist vincente. Ha tenuto palla ma si è anche scatenato nei contropiede. Giocatorone che magari venisse in Spagna, che sia al Real Madrid o al Barcellona”.

L’Inter non intende privarsi di Lautaro Martinez e lo considererebbe un giocatore chiave anche per il futuro. I nerazzurri sarebbero già al lavoro per blindarlo ed entro le prossime settimane dovrebbero iniziare le trattative per il rinnovo.