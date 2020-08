Lautaro Inter, l’argentino MVP delle semifinali: 7 nerazzurri nella top 11

Lautaro Martinez è stato eletto dall’Uefa come miglior giocatore della settimana delle semifinali di Europa League. L’attaccante nerazzurro, con la doppietta rifilata ieri allo Shakthar Donetsk , è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti della straripante vittoria per 5-0 in semifinale di Europa League. L'argentino è riuscito finalmente a sbloccarsi anche in Europa League raggiungendo così i 21 centri stagionali, 14 in campionato e i 5 in Champions League.

La UEFA ha inoltre pubblicato anche la top 11 della settimana, formazione in cui sono presenti diversi giocatori nerazzurri, ovvero: Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic, De Vrij, Barella, Lukaku e Lautaro.

Ecco di seguito riportata la squadra della settimana in Europa League (3-5-2): Samir Handanovic (Inter); Danilo D’Ambrosio (Inter), Stefan De Vrij (Inter), Sergio Reguilón (Siviglia); Jesús Navas (Siviglia), Nicolò Barella (Inter), Marcelo Brozović (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Suso (Siviglia); Romelu Lukaku (Inter), Lautaro Martínez (Inter).