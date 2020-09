Lautaro Inter, l’entourage dell’argentino in sede: si tratta il rinnovo

Entro i prossimi giorni dovrebbe essere chiarito il futuro di Lautaro Martinez. Come riportato da Tuttomercatoweb, Beto Yaque e Sergio Zarate, agenti del giocatore, sono arrivati da qualche minuto nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per un summit con la dirigenza.

Come raccolto dalla nostra redazione, le parti discuteranno il rinnovo contrattuale. Il classe '97 ha un contratto fino al 2023 e percepisce attualmente tra parte fissa e variabile circa 3 milioni di euro annui. L’Inter sarebbe pronta ad aumentargli l’ingaggio a circa 5/6 milioni di euro a stagione più bonus con possibile aumento della clausola rescissoria.

Il Barcellona rischia così di rinunciare al sogno Lautaro Martinez, almeno per questa stagione. Nonostante i numerosi tentativi fatti negli scorsi mesi, i nerazzurri sono sempre rimasti inamovibili, ribadendo più volte la volontà di far restare il giocatore a Milano. La fumata bianca per il rinnovo del contratto potrebbe arrivare entro le prossime settimane, alla chiusura della sessione di mercato.