Lautaro Inter, gli agenti del giocatore in Italia: cessione al Barça o rinnovo?

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per il futuro di Lautaro Martinez. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’entourage del giocatore sarebbe già sbarcato in Italia per incontrare la dirigenza nerazzurra.

Nelle ultime ore sarebbe tornato in forte pressing il Barcellona, che sarebbe pronto a presentare una nuova offerta. Le due società avrebbero riavviato i contatti, ma al momento non ci sarebbe ancora nessuna trattativa. I nerazzurri non avrebbero nessuna intenzione di cederlo e potrebbero cambiare idea solo di fronte ad un’offerta importante. Nonostante la clausola rescissoria sia scaduta, la valutazione dei nerazzurri sarebbe sempre la stessa, ovvero 111 milioni di euro.

Cifra che il Barça, in questo momento, non potrebbe permettersi, ma non è escluso che entro la fine della finestra di mercato possa piazzare alcune cessioni importanti e fare una proposta in grado di soddisfare i nerazzurri. Se la cessione di Lautaro non dovesse concretizzarsi, l’Inter sarebbe pronta ad offrire al giocatore un rinnovo del contratto con un sostanzioso aumento dell’ingaggio a 5/6 milioni di euro a stagione.