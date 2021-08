Lautaro-Inter: è rinnovo! Ecco le cifre della grande intesa

Lautaro-Inter: a meno di 24 ore dalla prima rete stagionale, il 'Toro' timbra anche il tanto atteso rinnovo.

"Guadagnerà - informa Sky Sport - 6 milioni di euro a stagione più bonus. Ora resta soltanto la firma per mettere nero su bianco la volontà comune di continuare insieme, già espressa più volte anche negli ultimi giorni di mercato". Nei giorni scorsi erano arrivate anche le parole 'di benedizione' dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: "Siamo orgogliosi di Lautaro che ha voluto rimanere con noi: vuole dimostrare di essere il campioncino che ha dimostrato di essere e siamo felici che possa crescere con noi".

"La firma - anticipa ancora Sky Sport - arriverà nelle prossime settimane, rendendo ufficiale l'intesa ormai trovata con il classe '97 sbarcato a Milano dal Racing Club di Avellaneda nell'estate 2018. Una priorità per l'Inter che, dopo la partenza di Romelu Lukaku, ha respinto gli assalti arrivati dall'estero (in particolare da Atletico Madrid e Tottenham) mettendo al sicuro la permanenza del suo attaccante, cercato lo scorso anno in Spagna anche da Barcellona e Real Madrid".