Lautaro Inter, domani summit con gli agenti. Il Barça studia la nuova offerta

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Nella giornata di domani dovrebbe andare in scena il primo incontro tra l’entourage del centravanti argentino e la dirigenza interista. Nel summit di domani si parlerà molto probabilmente del rinnovo e dell’interesse del Barcellona.

Il club catalano sembrerebbe essere tornato alla carica per il classe ‘97 e sarebbe pronto ad un altro assalto. La valutazione di Lautaro fatta dai nerazzurri è sempre la stessa, ovvero 111 milioni di euro, cifra al momento inarrivabile per i catalani che sono alle prese con alcuni problemi finanziari. I blaugrana hanno intenzione di fare qualche cessione di lusso e starebbero addirittura cercando l’aiuto di una banca per portare avanti il prossimo calciomercato.

La volontà dei nerazzurri sarebbe comunque quella di trattenere il giocatore e sarebbero pronti a blindarlo con un prolungamento del contratto e un adeguamento dell’ingaggio. Per l’argentino sarebbe pronto uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione, ma prima bisognerà risolvere la questione Barcellona.