Lautaro Inter, da tre mesi questa situazione: c'è la conferma

Nel pomeriggio sono arrivate le dichiarazioni dell'agente di Lautaro Martinez. Mesi e mesi a parlare di un possibile passaggio dell'attaccante nerazzurro al Barcellona, con i giornali spagnoli che, quotidianamente, raccontavano di questa ipotesi, arrivando addirittura alla conclusione della trattativa.

Oggi, parole importanti quelle dette da Beto Yaque a La Figura de la Cancha. "Il possibile trasferimento di Lautaro è un argomento più mediatico che reale. Al momento ha tre anni di contratto con l'Inter e sta benissimo dov'è", così l'agente di Lautaro. Dichiarazione che mette a tacere, sicuramente non in modo definitivo, le voci che vogliono Lautaro al Barcellona.

Questa è la situazione che c'è da quasi tre mesi. Lautaro sta benissimo all'Inter e non ha mai chiesto di andare via, non ha mai forzato con la dirigenza per una sua cessione. Ve lo abbiamo raccontato in esclusiva il 18 maggio scorso, C'è attesa per il rinnovo del contratto del centravanti nerazzurro, ma è già pronto da tempo, come vi abbiamo raccontato, sempre in esclusiva, il 6 luglio scorso. La volontà di Lautaro è quella di restare all'Inter.

E ricordiamo che il Barcellona non ha mai fatto un'offerta concreta all'Inter, altra esclusiva data il 15 luglio. Ribadendo quattro giorno dopo, il 19 luglio, che Lautaro sta bene all'Inter e non ha mai chiesto la cessione. Nel futuro ci sarà ancora la coppia d'oro Lukaku-Lautaro.