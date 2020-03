Lautaro Inter, che frenata! Dopo gennaio nessun gol. E il Barça non molla

Lautaro Martinez sembrerebbe aver subito una brusca frenata. Il Coronavirus per giunta non aiuta e adesso "El Toro" è a secco da gennaio (485 minuti). L'ultima marcatura del centravanti argentino risale al match casalingo col Cagliari, poi tanti gli interrogativi tra i tifosi che ancora non riescono ad inquadrare il calciatore. Stop brusco? Attaccante che deve ancora crescere? Queste le domande che attanagliano i sostenitori nerazzurri, che ancora non si spiegano il calo poi notevolmente evidenziato in sfide importanti contro Lazio e Juve.



Nonostante questo non mancano gli estimatori: il Barcellona ha da tempo annotato sul suo taccuino il profilo dell'attaccante ex Racing Avellaneda e ora quest'ultimo vacilla solo alla tentazione di formare un tandem con Messi sotto i riflettori del Camp Nou. L'Inter se lo tiene al momento stretto, anche se il pressing catalano comincia a farsi più insistente.



Nel frattempo il malumore cresce: come riporta Gazzetta.it la parabola è stata decisamente discendente. Da trascinatore (13 gol in 22 match del 2019) nella prima parte di stagione a comparsa nel 2020 (solo 3 i gol messi a segno in 9 partite). Media dimezzata e prestazioni deludenti per Lautaro, che non è riuscito a trascinare i nerazzurri. La situazione attuale non è affatto favorevole e al ritorno del campionato dovrà nuovamente dimostrare il suo valore per far rimanere immutata quella cifra astronomica ma soprattutto per dare linfa al reparto offensivo. E anche per riconquistare l'albiceleste.