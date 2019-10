Lautaro, il Toro incorna il Barça ma rimane deluso: le parole dell'argentino

C'è ancora molto amaro in bocca per gli uomini di Antonio Conte dopo aver dominato al Camp Nou senza riuscire a portare a casa nemmeno un punto. Uno su tutti Lautaro Martinez, n°10 interista che oltre ad aver siglato la rete del vantaggio in avvio di gara, è andato più volte vicino alla doppietta. Un contributo quello dell'argentino non indifferente ma che lo vede ugualmente ancora molto deluso.

"Dovevamo vincere e stavamo facendo molto bene, ma è finita con grande amarezza. Dovevamo concretizzare qualcuna delle occasioni che ci sono capitate. Messi? E' il miglior giocatore del mondo. È difficile battere il Barça quando è in campo".

Questo è quanto dichiarato dall'attaccante classe 1997 dopo il match contro i catalani. Archiviata la delusione Barcellona, i nerazzurri adesso hanno in testa solo la sfida casalinga contro la Juventus in programma domenica sera.