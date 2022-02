Lautaro, il Toro in versione sudamericana pronto per il derby

Lautaro rientra dal Sudamerica in formato Toro indomabile.

Quella del derby è una data cerchiata in rosso sul calendario del bomber nerazzurro, fin dal giorno della stracittadina di andata giocata a novembre. La partita finì 1 a 1 e Lautaro fallì il rigore del possibile vantaggio nerazzurro dopo le reti di Chalanoglu, sempre su rigore, e lo sfortunato autogol di De Vrij. Errore per il quale si scusò con il Meazza nella partita successiva, ma che in fondo deve ancora esser vendicato.

Il numero 10 dell’Inter torna oggi pomeriggio a disposizione di Inzaghi, dopo le due settimane passate in Sudamerica per le gare di qualificazione della sua Argentina al mondiale in Qatar. Trasferta intercontinentale che ha visto Lautaro prendersi lo scettro di goleador della nazionale albiceleste risultando decisivo in tutte e due le partite disputate. Nel primo match, giocato contro il Cile di Sanchez, il Toro ha segnato il gol del 2-1 finale, ripetendosi poco più di 24 ore fa nel match tra l’Argentina e la Colombia in cui è stato il match winner dell’incontro siglando l’1-0 finale. Sei punti targati Lautaro fondamentali per la selecciòn di Scaloni che è preceduta dal solo Brasile nella classifica per l’accesso alla fase finale della coppa del Mondo.



Due gol in due partite che hanno ricaricato l’attaccante nerazzurro che vuole tornare ad essere decisivo anche in campionato, e quale miglior occasione del derby?(Qui il pensiero di Bovo Viei sul match) In Serie A il centravanti non va in rete da 4 partite, ma sembrerebbe comunque in vantaggio per una maglia da titolare sull’altro sudamericano Sanchez, che rientrerà a disposizione dello staff nerazzurro solo domani. Toccherà dunque a Lauti, come lo chiamano nello spogliatoio, affiancare Dzeko in attacco, mentre i tifosi nerazzurri sperano di vederlo davvero in formato Toro Indomabile.